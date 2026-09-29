20-летний лихач на BMW протаранил микроавтобус на трассе в Татарстане
Место ДТП. Обложка © Telegram / Происшествия Татарстана
Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato опрокинулся на бок после столкновения с BMW на трассе в Татарстане. Об аварии сообщила прокуратура республики.
ДТП в Татарстане. Видео © Telegram / Происшествия Татарстана
ДТП произошло 29 сентября на 11-м километре дороги Набережные Челны — Заинск. За рулём легкового автомобиля находился 20-летний водитель. По предварительным данным прокуратуры, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения. Сведения о пострадавших ведомство пока не привело.
На место выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области 77-летний мужчина погиб в аварии после попытки избежать столкновения с машиной, водитель которой не уступил ему дорогу.
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