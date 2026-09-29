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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:47

20-летний лихач на BMW протаранил микроавтобус на трассе в Татарстане

Место ДТП. Обложка © Telegram / Происшествия Татарстана

Место ДТП. Обложка © Telegram / Происшествия Татарстана

Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato опрокинулся на бок после столкновения с BMW на трассе в Татарстане. Об аварии сообщила прокуратура республики.

ДТП в Татарстане. Видео © Telegram / Происшествия Татарстана

ДТП произошло 29 сентября на 11-м километре дороги Набережные Челны — Заинск. За рулём легкового автомобиля находился 20-летний водитель. По предварительным данным прокуратуры, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения. Сведения о пострадавших ведомство пока не привело.

На место выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

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Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области 77-летний мужчина погиб в аварии после попытки избежать столкновения с машиной, водитель которой не уступил ему дорогу.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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