20-летний лихач на BMW протаранил микроавтобус на трассе в Татарстане

Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato опрокинулся на бок после столкновения с BMW на трассе в Татарстане. Об аварии сообщила прокуратура республики.

ДТП в Татарстане. Видео © Telegram / Происшествия Татарстана

ДТП произошло 29 сентября на 11-м километре дороги Набережные Челны — Заинск. За рулём легкового автомобиля находился 20-летний водитель. По предварительным данным прокуратуры, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения. Сведения о пострадавших ведомство пока не привело.

На место выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области 77-летний мужчина погиб в аварии после попытки избежать столкновения с машиной, водитель которой не уступил ему дорогу.