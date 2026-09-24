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Опубликовано 24 сентября, 01:55

20-летний польский футболист Оскар Кордус умер из-за ДТП с косулей

Оскар Кордус. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kania Gostyń

Оскар Кордус. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kania Gostyń

20-летний польский футболист Оскар Кордус скончался после ДТП с участием косули. Животное оказалось на встречной полосе после столкновения с другим автомобилем и влетело в BMW спортсмена через лобовое стекло. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

По данным издания, водитель Volkswagen сбил косулю, которая перебегала дорогу. После удара животное отбросило на встречную полосу, где оно попало в BMW Кордуса. Машина съехала с дороги и перевернулась. Футболист получил тяжёлые травмы.

Пожарные начали реанимацию ещё до приезда медиков. Затем помощь продолжили врачи, которым удалось восстановить жизненные функции спортсмена. Кордуса на вертолёте доставили в больницу Познани, однако спасти его не удалось. Второй участник аварии не пострадал.

Кордус играл защитником за польскую «Канию Гостынь». Перед началом текущего сезона он перешёл в клуб из «Короны Пяски». «Кания Гостынь» выразила соболезнования в связи со смертью игрока и отменила ближайший матч против «Полонии Ходзеж» в четвёртом дивизионе чемпионата Польши.

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Лия Мурадьян
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