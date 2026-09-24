20-летний польский футболист Оскар Кордус умер из-за ДТП с косулей

20-летний польский футболист Оскар Кордус скончался после ДТП с участием косули. Животное оказалось на встречной полосе после столкновения с другим автомобилем и влетело в BMW спортсмена через лобовое стекло. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

По данным издания, водитель Volkswagen сбил косулю, которая перебегала дорогу. После удара животное отбросило на встречную полосу, где оно попало в BMW Кордуса. Машина съехала с дороги и перевернулась. Футболист получил тяжёлые травмы.

Пожарные начали реанимацию ещё до приезда медиков. Затем помощь продолжили врачи, которым удалось восстановить жизненные функции спортсмена. Кордуса на вертолёте доставили в больницу Познани, однако спасти его не удалось. Второй участник аварии не пострадал.

Кордус играл защитником за польскую «Канию Гостынь». Перед началом текущего сезона он перешёл в клуб из «Короны Пяски». «Кания Гостынь» выразила соболезнования в связи со смертью игрока и отменила ближайший матч против «Полонии Ходзеж» в четвёртом дивизионе чемпионата Польши.

Ранее на 39-м году жизни умер участник Олимпийских игр 2012 года, борец Николай Ноев. В Федерации спортивной борьбы Якутии сообщили, что спортсмен скоропостижно скончался из-за болезни.