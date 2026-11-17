Обнаружение почти 20 миллионов долларов наличными в ходе расследования против бывшего министра национального развития Венгрии Миклоша Шестака нанесло серьёзный удар по позициям оппозиционной партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. О политических последствиях скандала сообщает Bloomberg.

Деньги обнаружили в лесных тайниках, хозяйственных постройках, на складах и в сейфе. Изъятые средства хранились в форинтах, евро и долларах. Для подсчёта купюр понадобились восемь часов работы 12 сотрудников государственного казначейства.

Расследование связано с подозрениями в коррупции в отношении Шестака, который занимал пост министра национального развития с 2014 по 2018 год. Бывший чиновник отрицает вину, а его адвокат утверждает, что обнаруженные деньги не принадлежат подзащитному.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пришедший к власти после победы партии «Тиса» на апрельских выборах, использовал находку для критики политических оппонентов. Обращаясь к депутатам «Фидес», он заявил: «Всё кончено. Вас нельзя спасти». Сам Орбан считает антикоррупционные расследования политическим преследованием.

По данным приведённого Bloomberg опроса института 21 Kutatóközpont, поддержка «Фидес» среди определившихся избирателей снизилась с 36% в день выборов до 24%, тогда как показатель партии «Тиса» вырос с 56% до 65%. Эти цифры отражают результаты конкретного исследования, а не всего электората Венгрии.

Ранее Life.ru сообщал, что венгерские следователи пока не установили владельцев миллионов, найденных в лесных тайниках. Как сообщила 16 ноября глава Национального управления по возврату и защите активов Анна Унгер, правоохранителям ещё предстоит выяснить происхождение денег. Несмотря на связь обысков с делом бывшего министра Миклоша Шестака, доказательств принадлежности ему изъятой наличности пока не представлено.