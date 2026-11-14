В Венгрии следователи обнаружили крупные тайники с наличными в рамках коррупционного дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, входившего в правительство Виктора Орбана. Деньги были спрятаны в лесах, хозяйственных постройках, жилых домах и сейфах. Всего за два дня правоохранители изъяли более 5 миллиардов форинтов, 2,6 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщило Национальное управление по возврату и защите активов Венгрии (NVVH).

Масштабную операцию провели 12 и 13 ноября сразу в нескольких регионах страны. Обыски прошли в Будапеште, а также в областях Пешт, Бекеш и Ноград. Следователи обследовали объекты, которые могли использоваться для сокрытия денежных средств, предположительно связанных с коррупционными преступлениями.

Часть наличных обнаружили закопанной непосредственно в лесных массивах. Другие суммы хранились в сельскохозяйственных строениях, складских помещениях и жилых домах. Ещё один крупный тайник находился в дорогостоящем сейфе, установленном в укромном месте.

По официальным данным, общая сумма найденных средств составила 5 071 632 000 форинтов, 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов. Совокупная стоимость изъятого оценивается примерно в 19 миллионов долларов. Все деньги передали на хранение в Государственное казначейство Венгрии.

В следственных мероприятиях участвовали сотрудники Национального бюро расследований и полиции. Содействие им оказали представители налоговой и таможенной службы. Венгерское ведомство также опубликовало кадры операции, на которых правоохранители извлекают из земли спрятанные деньги и разбирают многочисленные пачки купюр.

Миклош Шестак занимал пост министра национального развития Венгрии с 2014 по 2018 год. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о предполагаемом получении крупных взяток при распределении государственных заказов. Один из эпизодов связан с закупками автобусов для государственной транспортной компании Volán.

По версии следствия, Шестак и другие фигуранты могли получать незаконные вознаграждения от предпринимателей, заинтересованных в заключении выгодных контрактов. Венгерская прокуратура проверяет обстоятельства предполагаемых коррупционных сделок, заключавшихся в период работы политика в правительстве Орбана. Самого бывшего министра задержали в конце сентября 2026 года.

Дело Шестака стало частью масштабных антикоррупционных расследований, начатых после смены власти в Венгрии. Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах 12 апреля, после чего новое правительство создало специальное ведомство для возврата активов, предположительно выведенных в результате злоупотреблений.

Виктор Орбан, перешедший в оппозицию после поражения на выборах, отвергает обвинения в адрес представителей своего прежнего правительства. По его мнению, расследования используются новыми властями для политического давления на бывших руководителей страны. Партия ФИДЕС также заявляет о политических мотивах уголовных преследований.