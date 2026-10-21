В Венгрии задержали экс-главу Нацбанка Матолчи по делу о мошенничестве

В Венгрии задержали бывшего председателя Национального банка Дьёрдя Матолчи, который возглавлял регулятор 12 лет при правительстве Виктора Орбана. Экс-чиновника подозревают в экономическом мошенничестве с причинением значительного имущественного ущерба и использовании подложного документа, сообщает Telex со ссылкой на его адвоката Паля Батки.

Матолчи задержали утром 21 октября и доставили в Центральную следственную прокуратуру Венгрии. Вместе с ним под стражу взяли ещё нескольких человек, в том числе адвоката, работавшего с компаниями сына экс-главы Нацбанка Адама Матолчи.

Защитник бывшего руководителя регулятора уже обжаловал задержание, назвав его необоснованным. По словам Батки, его подзащитный ведёт стабильную жизнь и поддерживает тесные семейные связи. Адвокат также выступил против возможного заключения Матолчи под стражу на время следствия.

В венгерской прокуратуре подтвердили проведение масштабных следственных мероприятий сразу по нескольким адресам. Расследование связано с предполагаемыми злоупотреблениями при управлении средствами Национального банка. Ранее государственные аудиторы выявили серьёзные нарушения в распоряжении активами фондов, созданных при регуляторе. По данным Telex, речь идёт о потерях порядка 200 миллиардов форинтов.

Матолчи руководил венгерским Центробанком с 2013 по 2025 год и считался одним из ближайших экономических соратников Орбана. После смены власти в апреле 2026 года правительство Петера Мадьяра инициировало расследования деятельности прежнего руководства страны.

Ранее Life.ru сообщал об аресте двух бывших министров правительства Виктора Орбана по коррупционным делам. В начале октября под стражу заключили экс-министра культуры Балажа Ханко, которого подозревают в злоупотреблениях при распределении государственных средств. Предполагаемый ущерб оценили в 17,3 миллиарда форинтов. Незадолго до этого был арестован бывший министр национального развития Миклош Шештак.