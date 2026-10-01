Суд арестовал второго экс-министра правительства Орбана по делу о коррупции

Суд в Венгрии заключил под стражу бывшего министра культуры и инноваций Балажа Ханко, которого подозревают в злоупотреблениях при распределении государственных средств. Экс-чиновника арестовали на 30 дней, сообщает Euronews.

Ханко задержали после того, как парламент Венгрии лишил его депутатской неприкосновенности по запросу прокуратуры. Перед заседанием суда бывшего министра доставили в наручниках. Решение об аресте он обжаловал.

Дело связано с работой Национального культурного фонда Венгрии, который Ханко возглавлял в должности министра. По версии прокуратуры, деньги фонда распределялись с учётом политических интересов, а часть средств направлялась не на предусмотренные законом цели.

Следствие утверждает, что с сентября 2025-го по март 2026 года нарушения могли произойти в 1079 случаях. Предполагаемый ущерб государственному бюджету оценивается в 17,3 млрд форинтов. Ханко отрицает нарушения и утверждает, что действовал в соответствии с законом.

Он стал уже вторым бывшим министром правительства Виктора Орбана, оказавшимся под стражей за последние дни. Накануне суд арестовал экс-министра национального развития Миклоша Шестака, которого также подозревают в коррупционных преступлениях.

Расследования в Венгрии затронули и действующего премьера Петера Мадьяра. Ранее Генпрокуратура страны потребовала лишить его депутатской неприкосновенности по делу о предполагаемой краже телефона. По версии следствия, во время конфликта в одном из клубов Будапешта политик забрал смартфон снимавшего его посетителя, а затем выбросил гаджет в Дунай. Позднее парламент удовлетворил требование прокуратуры и снял с Мадьяра иммунитет.