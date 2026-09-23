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Регион
Опубликовано 22 сентября, 21:00

Прокуратура Венгрии требует снять иммунитет с Мадьяра за кражу телефона

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter

Генеральная прокуратура Венгрии потребовала снять депутатскую неприкосновенность с премьер-министра Петера Мадьяра. Поводом стало дело о краже телефона, которую политик, по версии прокуратуры, совершил в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта.

По данным следствия, Мадьяр вступил в конфликт с посетителем, который снимал его на телефон. Политик забрал гаджет, положил в карман, а позже выбросил его в Дунай. В тот момент Мадьяр был депутатом Европарламента. Европейский парламент отказался лишать его иммунитета по запросу венгерских правоохранителей.

Мадьяр отверг обвинение и назвал произошедшее провокацией прежних властей. Он заявил, что сам готов отказаться от неприкосновенности.

«Я с радостью и гордостью готов предстать перед властями, поскольку это позволит мне привлечь внимание к ответственности прокуратуры за многолетнее поддержание системы мафиозного государства», — заявил Мадьяр в видеообращении, которое показали венгерские телеканалы.

Премьер также сообщил, что подаст жалобу на полицейских руководителей. Он обвинил их в нарушении профессиональных правил и неоправданном риске для водолазов, которые искали телефон.

Кроме того, Мадьяр связал запрос прокуратуры со следствием против двух депутатов от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Они ранее занимали министерские посты в правительстве Виктора Орбана. По данным Мадьяра, правоохранители подозревают их в коррупции и причинении государству ущерба на миллионы евро.

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Ранее Петер Мадьяр отказался от участия Венгрии в инициированной Киевом «Карпатской восьмёрке», сославшись на веские причины. Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ выразил удивление из-за, как он сказал, «неоправданно конфронтационных заявлений» венгерского премьера. Мадьяр ответил, что Венгрия помогает Украине, однако Киев берёт на себя слишком много.

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Лия Мурадьян
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