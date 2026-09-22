Мадьяр объяснил отказ Венгрии от «Карпатской восьмёрки» через футбол

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр с помощью футбольной аналогии объяснил, почему Будапешт отказался считать себя участником инициированной Украиной «Карпатской восьмёрки». Так он ответил главе украинского МИД Андрею Сибиге, который ранее раскритиковал венгерского премьера за отказ присоединиться к новому региональному формату.

Мадьяр предложил представить ситуацию так: в соседней деревне без ведома человека создают футбольную команду, после чего сообщают ему, что он уже в составе и теперь должен принести мяч.

«Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», — написал венгерский премьер, поясняя свою позицию.

По словам Мадьяра, для Будапешта неприемлема ситуация, когда суверенное государство объявляют участником международного формата без предварительных консультаций и согласия его правительства.

Спор начался после заявления венгерского премьера в парламенте. Он сообщил, что Венгрия действительно получила приглашение присоединиться к «Карпатской восьмёрке», однако отказалась от него «по веским причинам». Мадьяр отдельно подчеркнул, что его страна не считает себя участником объединения.

На это Сибига заявил, что Киев удивлён «излишне конфронтационными» высказываниями главы венгерского правительства. По словам украинского министра, инициатива задумывалась как площадка для экономического развития, инфраструктурного взаимодействия и совместных проектов государств Карпатского региона. Сибига также обвинил новое правительство Венгрии в продолжении части политики предыдущего кабинета Виктора Орбана.

«Карпатскую восьмёрку» Владимир Зеленский представил 18 сентября на саммите в Буковеле. Изначально организаторы перечисляли в составе инициативы Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Венгерская сторона была представлена на встрече дипломатом, однако позднее Мадьяр заявил, что само присутствие представителя страны не означает вступления Будапешта в формат.