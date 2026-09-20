Рост военной риторики в Европе связан не с действиями России, а с внутренними политическими проблемами западных стран, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его версии, власти Великобритании, Германии и Франции используют украинский конфликт на фоне опасений за собственные позиции внутри стран.

«Военная истерия сегодня вызвана не тем, что Россия делает или не делает. Всё дело в том, что политические элиты в Лондоне, Берлине и Париже больше не могут позволить себе проводить национальные выборы. Война — их единственный выход», — написал Кошкович в соцсети X.

По мнению аналитика, часть европейского истеблишмента рассматривает продолжение конфликта как инструмент сохранения политического контроля. Он считает, что уверенность этих сил в поддержке избирателей снижается.

Кошкович также заявил, что усиление давления не заставит Москву пойти на требуемые Западом уступки.