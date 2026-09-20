«Война — их единственный выход»: В Венгрии объяснили военную истерию Европы
Кошкович связал военную риторику Европы со страхом элит перед выборами
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Рост военной риторики в Европе связан не с действиями России, а с внутренними политическими проблемами западных стран, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его версии, власти Великобритании, Германии и Франции используют украинский конфликт на фоне опасений за собственные позиции внутри стран.
«Военная истерия сегодня вызвана не тем, что Россия делает или не делает. Всё дело в том, что политические элиты в Лондоне, Берлине и Париже больше не могут позволить себе проводить национальные выборы. Война — их единственный выход», — написал Кошкович в соцсети X.
По мнению аналитика, часть европейского истеблишмента рассматривает продолжение конфликта как инструмент сохранения политического контроля. Он считает, что уверенность этих сил в поддержке избирателей снижается.
Кошкович также заявил, что усиление давления не заставит Москву пойти на требуемые Западом уступки.
Ранее Кошкович уже высказывал мнение, что Москва не заинтересована в военном столкновении с Европой, комментируя дискуссии в ЕС о безопасности и перевооружении. Схожую риторику использовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ещё в 2024 году говорил о «военном психозе» в Европе на фоне обсуждений возможной отправки западных войск на Украину. Сам Кошкович также обвинял руководство европейской дипломатии в попытках сорвать мирный процесс, оценивая споры вокруг замороженных российских активов. Эти заявления отражают позицию венгерских политиков и экспертов, выступающих против дальнейшей эскалации конфликта.
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