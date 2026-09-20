Премьер Чехии заявил об «ужасной импотенции Европы» из-за конфликта на Украине

Европейские лидеры, по мнению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, делают недостаточно для прекращения конфликта на Украине. В видеообращении он заявил, что намерен добиваться мирного урегулирования и резко раскритиковал политику ЕС.

«Я буду бороться за то, чтобы эта отвратительная война закончилась! Это невероятно! Импотенция Европы ужасна!» — сказал Бабиш.

Чешский премьер посетовал, что в Европе, по его словам, всё внимание сосредоточено на продолжении боевых действий, тогда как обсуждений мирной инициативы практически нет. Он задался вопросом, почему ЕС не проявляет собственной дипломатической активности.

Бабиш привёл в пример президента США Дональда Трампа, который поддерживает контакты с Владимиром Путиным. При этом глава чешского правительства уточнил, что призыв к дипломатии не означает отказа Европы от вооружения и подготовки к возможным угрозам.

Несколькими днями ранее на Prague Defence Summit премьер уже предупреждал, что нынешний курс способен привести мир к третьей мировой войне. Тогда он призывал европейские государства активнее искать дипломатические пути завершения конфликта.

Ранее Life.ru писал о выступлении Бабиша, в котором он предупредил о движении мира к «вратам ада» и риске третьей мировой войны. До этого чешский премьер заявлял, что лидеры ЕС не смогли договориться, кто должен представлять Европу на возможных переговорах с Россией. Тогда Бабиш также говорил об отсутствии единой позиции внутри Евросоюза по будущему диалогу. При этом Чехия при его правительстве продолжает заявлять о намерении выполнять обязательства в НАТО и одновременно выступает за усиление дипломатической составляющей украинского урегулирования.