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Опубликовано 21 сентября, 17:10

Венгрия отказала Киеву: Мадьяр заявил о неучастии в «Карпатской восьмёрке»

Мадьяр заявил об отказе Венгрии от участия в «Карпатской восьмёрке»

Обложка © X / Magyar Péter

Обложка © X / Magyar Péter

Венгрия не присоединилась к инициированной Украиной «Карпатской восьмёрке», несмотря на приглашение Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр во время выступления в парламенте.

«Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», — сказал глава правительства. Он подчеркнул, что Будапешт в новом формате не участвует, однако причины такого решения раскрывать не стал.

О запуске «Карпатской восьмёрки» Владимир Зеленский объявил 18 сентября. Изначально предполагалось, что формат объединит Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а Евросоюз будет участвовать как объединение.

Первый саммит прошёл в украинских Карпатах. Венгрию на мероприятии представлял сотрудник посольства страны в Киеве, однако, как следует из слов Мадьяра, это не означало присоединения Будапешта к инициативе.

Предполагается, что участники формата будут взаимодействовать в вопросах безопасности, энергетики, логистики и трансграничной экономики.

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Ранее Life.ru писал, что Мадьяр также выступил против строительства в Венгрии хранилища нефтепродуктов для нужд Украины. По его словам, при нынешнем правительстве такой объект в стране не появится.

Главные решения зарубежных лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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