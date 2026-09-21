Мадьяр: Венгрия не допустит хранилища топлива для Украины

Правительство Венгрии не допустит строительства на территории страны хранилища нефтепродуктов для нужд Украины. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр Петер Мадьяр, комментируя меморандум венгерской MOL и украинского «Нафтогаза».

«Пока у власти находится правительство партии „Тиса“, этого не произойдёт», — заявил Мадьяр в парламенте. По его словам, объект не будет построен ни возле венгерско-украинской границы, ни в другой части страны.

Премьер подчеркнул, что подписанный компаниями документ пока описывает лишь потенциальный проект. Даже в случае принятия инвестиционного решения на его реализацию потребовались бы годы. Аналогичную позицию ранее озвучила MOL: компания сообщила, что меморандум запускает предварительное изучение возможностей сотрудничества, а не означает начало строительства.

Мадьяр также раскритиковал руководство MOL за то, что нынешнее правительство не получило информации о переговорах заранее. По словам премьера, глава компании Жолт Хернади сообщил ему, что обсуждение проекта с украинской и американской сторонами началось ещё при предыдущем кабинете Виктора Орбана.

«Нафтогаз» и MOL подписали меморандум 20 сентября на полях саммита «Карпатской восьмёрки». Украинская компания сообщала, что стороны намерены изучить возможность создания в Венгрии возле границы дополнительных мощностей для хранения нефтепродуктов, рассчитанных на украинский рынок.

В «Нафтогазе» объясняли инициативу российскими ударами по украинской топливной инфраструктуре. Исполняющий обязанности главы компании Сергей Федоренко заявлял, что размещение части резервов за пределами Украины должно повысить надёжность поставок топлива. Однако окончательного инвестиционного решения по проекту принято не было.

Ранее Life.ru сообщал, что «Нафтогаз» и MOL подписали меморандум о возможном создании хранилищ нефтепродуктов для Украины в Венгрии.