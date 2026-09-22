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Регион
Опубликовано 22 сентября, 12:11

«Карпатская восьмёрка» стала семёркой: Сибига и Мадьяр публично перессорились

Сибига раскритиковал Мадьяра из-за отказа от «Карпатской восьмёрки»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал новое правительство Венгрии и сравнил подход премьера Петера Мадьяра к Киеву с политикой его предшественника Виктора Орбана. Поводом стали отказ Будапешта участвовать в «Карпатской восьмёрке», в которую её включили без спроса, и решение не строить нефтехранилище для украинской стороны. Об этом министр написал в X.

Сибига заявил, что Киев удивлён, по его выражению, «неоправданно конфронтационными заявлениями» венгерского премьера. Причины нежелания присоединяться к новому региональному формату, добавил он, украинской стороне неизвестны.

Отдельно министр остановился на проекте нефтехранилища. По его словам, договорённость о нём уже существовала, поэтому вмешательство политических мотивов в коммерческий проект он счёл неудачным решением.

«Похоже, что, хотя Виктора Орбана уже нет (у власти), его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать», — написал Сибига.

Он также заявил, что подобный курс, который назвал «орбанизмом», не принесёт пользы ни самой Венгрии, ни региону.

В ответ на это Петер Мадьяр написал в комментариях, что Венгрия помогает Украине, но та слишком много на себя берёт, утверждая, что суверенная страна является членом международной организации даже без согласия властей государства.

«Просто для примера: Привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы не знакомы, но ты в ней, и тебе нужно принести мяч», — пишет венгерский премьер.

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»
Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»

Накануне Life.ru писал, что Петер Мадьяр объявил об отказе Венгрии присоединяться к инициированной Киевом «Карпатской восьмёрке». Премьер тогда сослался на веские причины, но раскрывать их не стал.

Главные решения зарубежных лидеров и международные инициативы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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