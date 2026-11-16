Миллионы в кормушке: В Венгрии не знают, кому принадлежат найденные в лесу деньги
В Венгрии не могут установить владельца миллионов, найденных в лесу
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Венгерские следователи пока не установили, кому принадлежат миллионы долларов и евро, обнаруженные в лесах, хозпостройках и других тайниках. Деньги нашли при расследовании коррупционного дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, однако доказательств того, что наличные принадлежали именно ему, пока нет, сообщила глава Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) Анна Унгер в эфире RTL.
По словам чиновницы, следователи заранее знали, где искать деньги, но их происхождение ещё предстоит выяснить. Унгер также не подтвердила, что здания и участки, где обнаружили тайники, связаны с бывшим министром. Раскрывать подробности операции она отказалась, сославшись на интересы следствия.
Обыски прошли 12 и 13 ноября сразу в нескольких регионах Венгрии. Правоохранители изъяли более 5 млрд форинтов, 2,6 млн евро и 1,2 млн долларов — всего около 19 млн долларов. Наличные находились в лесных схронах, складах, жилых помещениях и сейфах. Часть купюр следователи обнаружили даже в кормушке для птиц.
Обнаружение денег вызвало политический скандал. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр связал находку с бывшим руководством страны и партией «ФИДЕС» Виктора Орбана. Однако представители оппозиции потребовали доказательств принадлежности средств Шестаку и раскритиковали главу правительства за обвинения до завершения расследования.
Сам бывший министр отрицает причастность к коррупции. Его адвокат также утверждает, что изъятые миллионы не принадлежат подзащитному. При этом Шестак остаётся фигурантом уголовного дела о предполагаемом получении крупных взяток при распределении государственных контрактов.
Найденные деньги уже переданы на хранение в Государственное казначейство Венгрии. Следователям предстоит установить их происхождение и возможную связь с расследуемыми преступлениями.
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