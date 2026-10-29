«Подарок от Бога»: Японец с неизлечимым раком нашёл миллионы и прожил вдвое дольше прогноза врачей

Житель Японии, которому врачи отвели всего два-три месяца жизни из-за рецидива рака, нашёл на улице сумку с 22 миллионами иен (около 11,2 миллиона рублей). Мужчина решил, что получил подарок судьбы, и потратил большую часть денег на лечение и путешествия. Однако спустя четыре с половиной месяца его задержала полиция. Об этом сообщает Japan Today.

Необычная история произошла в префектуре Мияги. 43-летний житель города Хигасимацусима 5 марта узнал, что онкологическое заболевание вернулось. После тяжёлого диагноза японец бесцельно бродил по улицам и случайно заметил сумку, которую обронили сотрудники инкассаторской службы.

Сначала мужчина прошёл мимо, но затем вернулся и забрал находку. Внутри оказались 22 миллиона иен, принадлежавшие компании, которая перевозила выручку игрового центра. По словам японца, тогда он воспринял случившееся как «подарок от Бога».

За следующие четыре с половиной месяца мужчина израсходовал около 18 миллионов иен (9,2 миллиона рублей). Деньги пошли на медицинскую помощь и поездки, в том числе за границу. Несмотря на первоначальный прогноз врачей, японец оставался жив и к моменту задержания в июле.

На заседании суда 19 октября мужчина полностью признал вину в присвоении найденных денег. Прокуратура потребовала приговорить его к году лишения свободы, а защита попросила назначить наказание условно, сославшись на тяжёлое психологическое состояние подсудимого после известия о смертельной болезни.

К этому времени страховая компания возместила инкассаторам потерянную сумму, а сам японец согласился погашать задолженность. По условиям договорённости он должен ежемесячно выплачивать по 30 тысяч иен — около 15 тысяч рублей. При таком темпе расчёты могут растянуться примерно до 2076 года.

История вызвала споры в Японии. Одни считают, что тяжёлый диагноз не оправдывает присвоение чужих денег, другие сочувствуют мужчине, оказавшемуся перед лицом смерти. Решение суда ожидается 6 ноября.