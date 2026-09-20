20 сентября расчёты ПВО сбили 14 БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны сбили 14 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака 14 беспилотников, летевших на Москву», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в жилом секторе Майкопа упал дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. На месте работают представители экстренных служб, профильных ведомств и администрации города.