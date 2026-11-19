20 тысяч деревьев ради трёх цифр: Под Волгоградом вырастят гигантский геоглиф
Под Волгоградом высадят 20 тысяч деревьев в форме гигантской цифры «185»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Волгоградской области планируют создать гигантский геоглиф в виде цифры «185» из 20 тысяч деревьев. Необычный проект реализуют в степной зоне, пишет «Волгоградская правда».
Для создания зелёного рисунка выбрали крымские сосны. Их высадят по определённой схеме, чтобы со временем деревья образовали огромную цифру, различимую с высоты. На земле разглядеть весь узор не получится.
Под будущий геоглиф отведут от четырёх до шести гектаров степи. Однако окончательный вид композиция приобретёт не сразу: очертания станут заметнее по мере роста деревьев и смыкания их крон.
Посадки пройдут в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». К работе планируют присоединиться представители региональных властей, экологи, волонтёры и учащиеся местных образовательных учреждений.
При этом проект должен стать не только необычным ландшафтным объектом, но и полноценным молодым лесом. Ожидается, что новые насаждения со временем создадут благоприятные условия для птиц, мелких млекопитающих, насекомых и почвенных микроорганизмов.
Таким образом, геоглиф будет выполнять сразу две задачи: формировать узнаваемый рисунок в степи и увеличивать площадь зелёных насаждений. Главной особенностью посадки станет её масштаб — для создания одной композиции используют сразу 20 тысяч деревьев.
Напомним Life.ru сообщал, что в Хакасии отара овец уничтожила значительную часть памятного геоглифа спустя две недели после посадки. Более 350 участников акции «Сад памяти» высадили свыше шести тысяч сосен, однако бесконтрольно пасущиеся животные повредили молодые деревья. Полиция начала проверку и приступила к оценке ущерба.