В Волгоградской области планируют создать гигантский геоглиф в виде цифры «185» из 20 тысяч деревьев. Необычный проект реализуют в степной зоне, пишет «Волгоградская правда».

Для создания зелёного рисунка выбрали крымские сосны. Их высадят по определённой схеме, чтобы со временем деревья образовали огромную цифру, различимую с высоты. На земле разглядеть весь узор не получится.

Под будущий геоглиф отведут от четырёх до шести гектаров степи. Однако окончательный вид композиция приобретёт не сразу: очертания станут заметнее по мере роста деревьев и смыкания их крон.

Посадки пройдут в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». К работе планируют присоединиться представители региональных властей, экологи, волонтёры и учащиеся местных образовательных учреждений.

При этом проект должен стать не только необычным ландшафтным объектом, но и полноценным молодым лесом. Ожидается, что новые насаждения со временем создадут благоприятные условия для птиц, мелких млекопитающих, насекомых и почвенных микроорганизмов.

Таким образом, геоглиф будет выполнять сразу две задачи: формировать узнаваемый рисунок в степи и увеличивать площадь зелёных насаждений. Главной особенностью посадки станет её масштаб — для создания одной композиции используют сразу 20 тысяч деревьев.