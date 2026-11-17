Глобальное потепление может негативно сказаться на хвойных лесах, их рост резко сократится — сосен, елей и пихт станет в разы меньше. Всё дело в том, что в тёплых и сухих условиях нехватка влаги может замедлить образование новых клеток именно у хвои. К такому выводу пришла международная группа исследователей, в которую вошёл сотрудник Института леса СО РАН Александр Кирдянов.

Учёные изучили формирование древесины у 27 видов хвойных деревьев. В анализ вошли около 144 тысяч наблюдений за 1273 деревьями на 105 участках в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Исследователи выяснили, что годовой прирост сильнее зависит от скорости образования клеток, чем от продолжительности сезона роста. При среднегодовой температуре выше примерно +6 °C скорость роста снижается: в более сухих условиях деревьям сложнее получать достаточно влаги.

«В холодных северных лесах, где температуры пока далеки от пороговых значений, потепление действительно может давать положительный эффект. Однако в умеренных и сезонно засушливых лесах увеличение дефицита влаги потенциально приведёт к снижению темпов производства клеток древесины в жаркий летний период», — пояснил Кирдянов.

Авторы считают, что замедление роста может уменьшить пользу от удлинения вегетационного сезона для накопления углерода лесами. Кроме того, более засушливый климат приведёт к активности и размножению тех насекомых, которые могут буквально «атаковать» хвойные леса, насыщенные влагой.

В первую очередь под угрозой вымирания могут оказаться те леса, которые уже находятся в тёплых климатических условиях. Так, Средиземноморье последние годы изнывает от сезонов дикой жары — деревья гибнут не только в пожарах, но и обезвоживаются, расширение лесных угодий останавливается.

Ранее Life.ru писал, что гражданина Китая приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за незаконный вывоз российского леса стоимостью более трёх миллионов рублей. Его сообщник из России отделался штрафом в 450 тысяч рублей.