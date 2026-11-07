Гражданина Китая приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за незаконный вывоз российского леса стоимостью более трёх миллионов рублей. Его сообщник из России отделался штрафом в 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Как установил суд, в 2022 году фигуранты организовали поставку в Китай берёзового пиловочника, происхождение которого не было подтверждено необходимыми документами. Для прохождения таможенного контроля использовался фиктивный договор поставки. Всего по этой схеме за границу вывезли более 450 кубометров древесины.

При этом оба подсудимых отрицали свою вину. Гражданин КНР утверждал, что работал по найму в иностранной компании и лишь проверял качество товара, не участвуя в оформлении документов. Россиянин, в свою очередь, настаивал, что не знал о преступных планах партнёров и не договаривался с ними о незаконном экспорте.

Однако Хабаровский районный суд отверг доводы защиты. Китайского гражданина признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в составе группы лиц по предварительному сговору. Помимо лишения свободы ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Мужчину взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Российского участника схемы признали виновным в пособничестве контрабанде. При назначении наказания суд учёл время, проведённое им под стражей и домашним арестом, и ограничился штрафом в 450 тысяч рублей.

Расследование в отношении ещё одного предполагаемого участника схемы приостановлено из-за заболевания, препятствующего его участию в судебном разбирательстве. Приговор двум осуждённым пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании лесных воров в Алтайском крае. Трое мужчин попытались скрыться от полицейских на грузовике, сбрасывая брёвна прямо перед служебным автомобилем. Однако остановить преследование не удалось — правоохранители прострелили колёса машины и задержали подозреваемых.