Житель Забайкалья пытался вывезти за границу 111 клыков кашалота стоимостью более 1 млн рублей. По версии следствия, для этого он объединился с иностранными гражданами. Таможенники пресекли вывоз дериватов при проверке на пункте пропуска Забайкальск, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Россиянин пытался вывезти 111 клыков кашалота. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

Обвиняемый участвовал в схеме контрабанды в 2023 году. Клыки кашалота признали культурными ценностями, а их рыночную стоимость оценили более чем в миллион рублей. Следствие квалифицировало действия мужчины как контрабанду культурных ценностей, совершённую организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). На имущество обвиняемого стоимостью 5 млн рублей наложили арест.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела передали в Забайкальский районный суд, где их рассмотрят по существу.

Ранее в аэропорту Астрахани таможенники изъяли свадебный подарок в миллион рублей у иностранца, который собирался лететь в Баку, не задекларировав крупную сумму наличных. Пассажира остановили при прохождении «зелёного коридора», после чего он самостоятельно предъявил сотрудникам деньги, находившиеся в кармане брюк. По словам путешественника, средства ему передали родственники для свадьбы сына. При этом о необходимости письменного оформления такой суммы мужчина якобы ничего не знал.