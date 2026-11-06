Полицейский беспилотник обнаружил незаконную заготовку леса в Алтайском крае. Когда трое подозреваемых поняли, что их заметили, они попытались скрыться на грузовике, а во время погони высыпали брёвна прямо перед служебной машиной. Однако даже этот манёвр не помог уйти от правоохранителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Беспилотник МВД обнаружил незаконную заготовку леса в Алтайском крае. Видео © Telegram / Ирина Волк

Подозрительную деятельность зафиксировали в Бор-Форпостовском лесничестве Волчихинского района. С помощью камеры беспилотника полицейские заметили троих мужчин, которые, предположительно, незаконно заготавливали сухостойные деревья. При появлении силовиков подозреваемые погрузились в автомобиль и попытались покинуть лес.

За грузовиком отправились сотрудники уголовного розыска и Росгвардии. Во время преследования водитель открыл самосвальный кузов, из которого на лесную дорогу высыпалась вся заготовленная древесина. Таким способом мужчины рассчитывали преградить путь служебному автомобилю и выиграть время.

Однако полицейские продолжили погоню. Остановить грузовик удалось только после выстрелов по колёсам. Даже тогда подозреваемые не захотели сдаваться и оказали сопротивление. В итоге всех троих задержали. Правоохранители изъяли грузовой автомобиль, древесину и две бензопилы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, также составлены административные протоколы. Отдельно полиция передала следователям материалы о предполагаемом применении насилия к представителям власти. По этому эпизоду ещё предстоит принять процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании незаконной вырубки деревьев в национальном парке «Куршская коса». По версии следствия, более 150 кубометров леса уничтожили ради строительства туристического глэмпинга. Ущерб оценили в 12,8 миллиона рублей. Директор нацпарка Анатолий Калина оказался под стражей после того, как следствие заявило о нарушении им ранее установленных ограничений. Защита с этими обвинениями не согласилась.