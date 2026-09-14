20 тысяч жителей Бухареста сели за 5-километровый стол и побили мировой рекорд

Около 20 тысяч человек собрались в центре Бухареста за столом длиной более пяти километров и установили мировой рекорд. Конструкцию изготовили из переработанных материалов, сообщает The Washington Post.

Акция «Стол, который объединяет» прошла на площади Конституции и бульваре Унирии. Официально зафиксированная длина конструкции составила 5055 метров, после чего организаторам вручили сертификат Guinness World Records.

Мероприятие носило благотворительный характер. Участники собирали средства на строительство первой в Румынии специализированной детской психиатрической больницы. Новый медицинский корпус планируют построить при клинической больнице имени Александру Обрежиа. По данным организаторов, ежегодно помощь там смогут получать более 5700 детей с тяжёлыми психическими расстройствами.

Проект уже устанавливал подобный рекорд год назад. В сентябре 2025-го в румынской Алба-Юлии стол из переработанных материалов растянулся почти на 2,8 километра и собрал около 10 тысяч участников.

Недавно в Муроме установили рекорд России по самой массовой игре в «Ручеёк». Участниками события стали 1274 человека — местные жители и гости древнего города. Старт рекорду был дан в Государственном Кремлёвском дворце, а само действо развернулось на улице Московской. Для удобства организаторы открыли пять пунктов регистрации, что позволило быстро собрать всех желающих. Атмосферу праздника дополнил единый стиль: все участники пришли в белом.