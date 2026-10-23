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Регион
Опубликовано 23 октября, 11:09

20 украинских дронов сбили за ночь в небе над Смоленской областью

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Над Смоленской областью за ночь сбили двадцать украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём канале в MAX. Чиновник призвал граждан не приближаться к обломкам упавших аппаратов.

По словам главы региона, воздушные цели уничтожили силы Министерства обороны России. Среди жителей пострадавших нет. Инфраструктура, по данным губернатора, также не получила повреждений.

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Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 23 октября над российскими регионами перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника. Смоленская область вошла в перечень территорий, где отражали атаку.

Больше новостей о происшествиях и ситуации в регионах — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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