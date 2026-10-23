20 украинских дронов сбили за ночь в небе над Смоленской областью

Над Смоленской областью за ночь сбили двадцать украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём канале в MAX. Чиновник призвал граждан не приближаться к обломкам упавших аппаратов.

По словам главы региона, воздушные цели уничтожили силы Министерства обороны России. Среди жителей пострадавших нет. Инфраструктура, по данным губернатора, также не получила повреждений.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 23 октября над российскими регионами перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника. Смоленская область вошла в перечень территорий, где отражали атаку.