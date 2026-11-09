В России 9 ноября стартовала всероссийская просветительская акция «Казачий диктант — 2026», посвящённая истории, культуре и традициям казачества. Как сообщили во Всероссийском казачьем обществе, проверить свои знания можно бесплатно до 15 ноября включительно, причём как через Интернет, так и на специальных площадках по всей стране.

Участникам предстоит ответить на 20 вопросов за 60 минут. За каждый правильный ответ начисляют пять баллов, поэтому максимально можно набрать 100. После прохождения испытания каждый получит электронный сертификат с указанием своего результата.

Онлайн-тестирование доступно с 9 по 15 ноября на официальном сайте акции. Тем, кто предпочитает очный формат, предлагают прийти на зарегистрированные площадки 14 или 15 ноября. В отличие от интернет-версии, на очное прохождение с учётом инструктажа и заполнения анкеты отводится полтора часа.

Присоединиться к акции могут жители России от восьми лет независимо от образования, профессии и принадлежности к казачеству. Для детей пяти — семи лет предусмотрено очное участие через зарегистрированные дошкольные учреждения. Проверить знания также разрешается иностранным гражданам, проживающим за пределами России.

Организаторы рассчитывают сохранить интерес к диктанту, который год от года привлекает всё больше участников. В 2025 году свои знания проверили свыше 534 тысяч человек из России и зарубежных стран. Правильные ответы на задания нынешнего года опубликуют 16 ноября.