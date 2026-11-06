Искусственный интеллект, самолёты будущего, новые лекарства и технологии продления здоровой жизни станут одними из главных тем VI Конгресса молодых учёных. Организаторы представили деловую программу мероприятия, которое пройдёт со 2 по 4 декабря в петербургском «Экспофоруме».

В этом году конгресс состоится под девизом «Наука в новом масштабе: инфраструктура больших возможностей». Программа охватит шесть тематических направлений — от развития исследовательских лабораторий и крупных научных установок до внедрения передовых разработок в промышленность и медицину.

Особое внимание уделят искусственному интеллекту. Учёные и представители Сбера, Яндекса, Т-Банка и VK обсудят применение нейросетей в исследованиях и образовании. Также запланированы дискуссии о мРНК-препаратах, палеогенетике, биофабриках, новых материалах и отечественном медицинском оборудовании.

Впервые на конгрессе пройдут презентации негосударственных фондов и технологических компаний в формате открытого микрофона. Они расскажут о программах поддержки исследователей. Ещё одним новшеством станет отдельная программа с участием молодых лауреатов престижных научных премий.

Страной — почётным гостем конгресса станет Вьетнам. Кроме того, Российский научный фонд организует трёхдневную школу для исследователей, посвящённую получению поддержки и представлению научных результатов.

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что за первые пять лет Десятилетия науки и технологий в стране сформирована современная исследовательская инфраструктура, включая установки класса «мегасайенс» и новые лаборатории. По его словам, растущий международный интерес к конгрессу открывает дополнительные возможности для совместных научных проектов.

Конгресс молодых учёных проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным на 2022–2031 годы. Аккредитация журналистов на мероприятие продлится до 15 ноября.

Ранее Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 2026 года. Победителями стали 1426 некоммерческих организаций, которым выделили 4,28 миллиарда рублей. Ещё около 3,9 миллиарда команды планируют привлечь в качестве софинансирования. Среди регионов — лидеров по числу поддержанных инициатив оказались Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.