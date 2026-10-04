200 делегатов из 69 стран посетили выставку вооружения на учениях «Центр-2026»

Около 200 иностранных делегатов из 69 стран посетили выставку новейшего российского вооружения на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области во время учений «Центр-2026». Об этом сообщили в Минобороны России.

Среди гостей были руководители оборонных ведомств, представители военно-дипломатического корпуса и наблюдатели. Им показали новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. Делегации также наблюдали за основным этапом учений. На полигоне совместные действия отрабатывали российские подразделения и иностранные воинские контингенты, входившие в коалиционную группировку. В самих учениях участвовали представители 41 государства.

«Такое количество участников было представлено впервые», — подчеркнули в Минобороны.

Свои воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Казахстан и Конго участвовали в формате оперативных групп, ещё 33 государства прислали наблюдателей. Среди них — Индия, Вьетнам, Египет, Индонезия, Саудовская Аравия и ЮАР.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин во время осмотра выставки на учениях «Центр-2026» подарил часы одному из военнослужащих. Участник учений рассказал президенту о части экспозиции, после чего глава государства вручил ему подарок на память.