Путин подарил военному часы «на память» во время учений «Центр-2026»

Президент России Владимир Путин подарил часы участнику учений «Центр-2026», рассказавшему ему о части выставки вооружений. Кадры вручения вошли в программу «Москва. Кремль. Путин».

Во время обхода экспозиции на полигоне Чебаркульский главе государства представили образцы вооружения, военной и специальной техники. После своего выступления один из военных попрощался с президентом и начал отходить. В этот момент руководитель президентского протокола Владислав Китаев напомнил о подготовленном подарке — часах. Путину передали подарочный пакет, который он вручил участнику учений.

«На память. Поздравляю», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин посетил полигон Чебаркульский 2 октября и положительно оценил результаты учений «Центр-2026». Во время поездки он также наблюдал за манёврами ОДКБ «Взаимодействие-2026» и пообщался с военными атташе разных стран.