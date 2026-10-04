«Никто никому не угрожает»: Песков раскрыл замысел учений «Центр-2026»

Замысел стратегических учений «Центр-2026» заключался в отработке отражени агрессии извне, а сами манёвры не представляли угрозы для других стран. Так их цель объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Замысел этих учений — это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает, обычная международная практика, Россия тоже ей следует», — сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на международную составляющую манёвров. По его словам, одним из их элементов стало военное сотрудничество по линии ОДКБ.

«Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ — международное военное сотрудничество», — ответил он на вопрос о том, не угрожает ли Россия проведением таких учений.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2026» проходили с 28 сентября по 3 октября. В них были задействованы более 47 тысяч военнослужащих, а задачи выполнялись на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.