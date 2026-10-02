Безэкипажные Т-72 пошли в бой: Новые машины показали Путину на учениях под Челябинском

На полигоне Чебаркульский Владимиру Путину показали безэкипажные боевые машины, созданные на шасси Т-72Б3М. Демонстрация прошла во время активной фазы стратегических учений «Центр-2026», передаёт ТАСС.

Техника представлена сразу в двух вариантах. Одна машина получила боевой модуль танкового типа, вторая выполнена по схеме БМПТ. Оба образца оснащены необитаемыми боевыми отделениями.

Новую технику не ограничили статическим показом. Во время основного этапа манёвров её задействовали для огневой поддержки штурмовых подразделений. Машины работали непосредственно в сценарии практических действий войск.

Путин наблюдал за ходом активной фазы «Центра-2026» во время посещения Чебаркульского полигона в Челябинской области. Безэкипажная бронетехника стала одним из образцов, применённых в ходе этих манёвров.

Ранее американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-72 на первое место в рейтинге боевых машин. При оценке учитывались выживаемость, уровень защиты, запас хода и способность долго вести бой без пополнения ресурсов. Также принимались во внимание адаптивность, потенциал модернизации, простота производства и стратегическое значение.