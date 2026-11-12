Огромная позолоченная бронзовая нога, найденная более 200 лет назад в шотландском болоте, заставила археологов пересмотреть историю присутствия Римской империи в Британии. Учёные пришли к выводу, что загадочная находка могла принадлежать гигантской конной статуе императора Антонина Пия, установленной непосредственно на территории современной Шотландии. Об этом сообщает The Guardian.

Артефакт обнаружили ещё в 1820 году в болотистой местности Милсингтон неподалёку от города Хоик. После этого бронзовая нога около столетия пролежала в хранилище резиденции герцога Баклю. Долгое время историки считали её военным трофеем, который местные племена захватили во время набега на римские владения.

Согласно прежней версии, статую похитили из древнеримского города Эборак, расположенного на месте современного Йорка, а затем перевезли далеко на север, за вал Адриана. Однако новое исследование показало, что памятник, вероятнее всего, изначально находился в Шотландии.

Ключом к разгадке стали особенности самой находки. На верхней части бронзовой ноги отсутствуют следы грубых ударов и разрубания. По мнению специалистов, деталь аккуратно отделили от статуи, предположительно, сами римляне во время отступления из южной Шотландии во II веке нашей эры.

Исследователи полагают, что монумент изображал императора Антонина Пия верхом на коне. Его могли установить приблизительно в 140-х годах нашей эры после успешного продвижения римских войск на север Британии. Подобные величественные памятники служили символами императорской власти на завоёванных территориях.

Новая версия меняет представления о масштабах римского присутствия в регионе. По оценкам археолога Фрейзера Хантера, в середине II века в южной и восточной Шотландии размещалось около 10 тысяч римских солдат. Вместе с ними жили ещё приблизительно 10 тысяч человек — члены семей, торговцы, рабы и другие сопровождавшие армию люди. Римское влияние распространялось далеко за пределы военных лагерей, затрагивая искусство, торговлю и жизнь местных племён.

Позолоченная нога станет центральным экспонатом выставки «Римская Шотландия: жизнь на краю империи», которая откроется 14 ноября в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Посетителям также покажут реконструкцию императорской статуи, древнеримские алтари, украшенную керамику и останки кавалерийской лошади.

Ранее археологи восстановили предполагаемый облик мужчины, жившего на территории римской Шотландии около двух тысяч лет назад. Как сообщал Life.ru 1 ноября, останки обнаружили неподалёку от древнего форта Инвереск. Исследование показало, что при жизни человек перенёс перелом носа и серьёзную травму руки, а после смерти ему отделили голову. Подобные следы нашли ещё у нескольких погребённых в этом районе мужчин.