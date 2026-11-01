Сломанный нос, почти неподвижная правая рука и необычное погребение — по останкам жителя римской Шотландии учёные восстановили часть его истории, а теперь и внешность. Цифровой портрет мужчины, умершего почти две тысячи лет назад, представили Национальные музеи Шотландии, сообщает Live Science.

Останки нашли возле римского форта Инвереск неподалёку от современного Эдинбурга. По данным музея, мужчина умер в возрасте немногим старше 50 лет между 140 и 165 годами нашей эры. Изотопный анализ указывает, что вырос он, вероятно, на юге Британии.

Следы старых повреждений сохранились на скелете. Перелом носа успел срастись, а разрастание костной ткани возле правого локтя сильно ограничивало движения. Исследователи допускают связь с римским гарнизоном, однако точное занятие покойного неизвестно. Археолог Джон Рид предположил, что тот мог выполнять работу, не требовавшую участия в боях, например служить писцом.

После смерти мужчине отделили голову. Он оказался не единственным: подобные следы обнаружили у четырёх из шести взрослых мужчин, погребённых в районе Инвереска. При этом, по оценке Рида, другие особенности могилы указывают на уважительное захоронение, что отличает его от погребений казнённых преступников.

Однозначного объяснения этому обычаю пока нет. Специалисты рассматривают несколько версий: наказание, представления об обстоятельствах смерти или сверхъестественные поверья. Сходные погребальные практики известны и в других частях древней Британии.

Реконструкцию выполнил специалист Крис Ринн, объединив данные исследования костей, древней ДНК и изотопного анализа. Авторы подчёркивают, что точно установить внешность невозможно: изображение показывает, как мужчина мог выглядеть. Его череп и цифровой портрет представят на выставке «Римская Шотландия: жизнь на краю империи», которая откроется в Эдинбурге 14 ноября.

Необычное расположение человеческих останков само по себе ещё не доказывает проведение обряда. Как писал Life.ru 26 октября, исследователи изучают кости, найденные под полами древних скандинавских построек. Археолог Василий Новиков допустил, что некоторые могли использоваться как обереги или строительные жертвы. При этом он подчеркнул: захоронения за пределами могильников могут быть связаны также с насилием, конфликтами и другими обстоятельствами гибели.