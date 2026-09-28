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Опубликовано 28 сентября, 12:35

Лицо возрастом 315 тысяч лет: Учёные воссоздали облик древнейшего сапиенса

Учёные реконструировали лицо древнейшего сапиенса, жившего 315 тысяч лет назад

Обложка © mdpi.com / Heritage

Обложка © mdpi.com / Heritage

Исследователи создали цифровую реконструкцию лица древнего человека по останкам из пещеры Джебель-Ирхуд в Марокко. Результаты работы опубликованы в научном журнале Heritage.

Древние люди. Фото © mdpi.com / Heritage

Древние люди. Фото © mdpi.com / Heritage

Основой модели стал череп Irhoud 1. Недостающие части учёные восполнили по другим находкам из той же пещеры, поэтому реконструкция не передаёт внешность одного человека с фотографической точностью. Для восстановления формы лица специалисты использовали трёхмерную модель составного черепа и данные о мягких тканях. Сами авторы называют результат анатомически правдоподобным приближением.

Они представили два варианта. В научной версии лицо древнейшего сапиенса показано в серых тонах, без волос и бороды. Цветная версия дополнена предполагаемыми оттенками кожи и глаз, причёской и растительностью на лице — эти детали по костям установить нельзя.

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Напомним, в 2024 году учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка сделали сенсационное открытие: в местечке Джебель-Ирхуд в Марокко были найдены останки Homo sapiens возрастом 315 тысяч лет. Ранее считалось, что Homo sapiens жил в Африке около 200 тысяч лет назад и затем заселил всю планету и вытеснил другие виды людей — неандертальцев и денисовцев. Однако генетический анализ митохондриальной ДНК современного человека и неандертальцев показал, что их линии могли разойтись ещё 500 тысяч лет назад. Это открытие предполагает, что находка в Джебель-Ирхуде может быть не последней в списке древнейших останков Homo sapiens.

Больше новостей о древних памятниках, раскопках и открытиях прошлого — в разделе «Археология» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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