Лицо возрастом 315 тысяч лет: Учёные воссоздали облик древнейшего сапиенса

Основой модели стал череп Irhoud 1. Недостающие части учёные восполнили по другим находкам из той же пещеры, поэтому реконструкция не передаёт внешность одного человека с фотографической точностью. Для восстановления формы лица специалисты использовали трёхмерную модель составного черепа и данные о мягких тканях. Сами авторы называют результат анатомически правдоподобным приближением.

Они представили два варианта. В научной версии лицо древнейшего сапиенса показано в серых тонах, без волос и бороды. Цветная версия дополнена предполагаемыми оттенками кожи и глаз, причёской и растительностью на лице — эти детали по костям установить нельзя.

Напомним, в 2024 году учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка сделали сенсационное открытие: в местечке Джебель-Ирхуд в Марокко были найдены останки Homo sapiens возрастом 315 тысяч лет. Ранее считалось, что Homo sapiens жил в Африке около 200 тысяч лет назад и затем заселил всю планету и вытеснил другие виды людей — неандертальцев и денисовцев. Однако генетический анализ митохондриальной ДНК современного человека и неандертальцев показал, что их линии могли разойтись ещё 500 тысяч лет назад. Это открытие предполагает, что находка в Джебель-Ирхуде может быть не последней в списке древнейших останков Homo sapiens.