Кости младенцев под полом: Страшная тайна оберегов викингов наконец-то раскрыта учёными

Древние жители Скандинавии могли использовать человеческие останки в ритуалах, связанных со строительством и защитой домов. К такому предположению пришли исследователи после изучения костей, обнаруженных под полами жилых построек и в хозяйственных ямах. Некоторые из погибших, включая маленьких детей, подверглись жестокому насилию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование археологов и комментарий специалиста по эпохе викингов Василия Новикова.

Международная группа учёных изучила необычные захоронения железного века и эпохи викингов на территории Скандинавии. Исследователи обнаружили у 12 человек в общей сложности 19 повреждений, полученных при жизни или незадолго до смерти. Как минимум восемь человек, предположительно, подверглись преднамеренному насилию, а для шестерых полученные травмы могли стать смертельными.

Особое внимание привлекли останки ребёнка двух-четырёх лет, найденные под полом здания в датском поселении Постгорден VI. На фрагменте черепа специалисты заметили следы возможного смертельного удара. Другие находки свидетельствуют, что насилию подвергались и взрослые жители древних поселений.

По мнению археолога Василия Новикова, подобные останки могли выполнять роль своеобразных оберегов. В некоторых древних культурах существовали представления, согласно которым человеческие жертвы, заложенные при строительстве, способны защитить жилище или обеспечить прочность сооружения.

«Вероятно, они выполняли функцию оберегов. Встречаются и строительные жертвы: черепа или фрагменты тел находят, например, под углами зданий. Считалось, что это обеспечит прочность построек», — объяснил специалист РИА «Новости».

Похожую загадку археологи обнаружили и в России. Летом 2026 года во время раскопок древнего Гнёздова под Смоленском рядом с остатками купольной печи для выпечки хлеба нашли человеческий череп. Необычное расположение останков заставило исследователей предположить, что они могли быть частью строительного обряда.

В X веке Гнёздово было крупным торгово-ремесленным центром на пути «из варяг в греки». Здесь жили скандинавы, славяне, балты и представители финно-угорских народов. Кому принадлежал найденный череп и кто оставил его возле печи, установить пока не удалось.

Новиков подчеркнул, что необычные захоронения за пределами могильников встречаются достаточно часто, однако не всегда связаны именно с религиозными обрядами. В отдельных случаях они могут свидетельствовать о бытовом насилии, конфликтах или других обстоятельствах гибели людей.