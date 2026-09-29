Ураган помог археологам обнаружить римский храм в лесу Германии

Ураган, который повалил деревья в лесу возле крепости Каперсбург в немецком Таунусе, помог археологам обнаружить древнеримский храм. Под корнями поваленных деревьев исследователи нашли остатки фундамента здания, пишет газета Hessischer.

Сами развалины заметили ещё в 2025 году, сейчас их смогли идентифицировать, как древний храм. Прямоугольное сооружение имело длину около пяти метров, а стены достигали примерно 50 сантиметров в толщину. Археологи считают, что здание использовали для религиозных обрядов.

Рядом с храмом также обнаружили фрагменты древних статуй. Среди находок — рука, предположительно принадлежавшая богу Марсу, части фигур животных и почти полностью сохранившийся торс богини Виктории.

Исследователи также нашли камень с латинской надписью. Её расшифровка поможет установить название древнеримского поселения, которое находилось рядом с крепостью Каперсбург.

Ранее сообщалось, что рядом с гробницей Тутанхамона в Долине царей расположено неизвестное пространство, однако учёные пока не нашли подтверждений существования тайной камеры. Исследователи изучают так называемую «Аномалию 7» возле гробницы KV62, которую обнаружили в 1922 году. Приборы зафиксировали на этом участке необычное распределение плотности.