Склеп Нефертити? Археологи узнали, что за стеной гробницы Тутанхамона есть помещение
Археолог Мей допустил наличие скрытого помещения у гробницы Тутанхамона
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Рядом с гробницей Тутанхамона в Долине царей может находиться неизвестное пространство, однако доказательств существования тайной камеры пока нет. Об этом Пятому каналу рассказал итальянский археолог Армандо Мей.
Рядом с гробницей Тутанхамона в Долине царей может находиться неизвестное пространство. Видео © Пятый канал
Внимание исследователей привлекла так называемая «Аномалия 7» возле усыпальницы KV62, открытой в 1922 году. На этом участке приборы зафиксировали необычное распределение плотности, которое может указывать на особенности внутренней структуры.
«История гробницы Тутанхамона, то есть KV62, может быть не закончена», — заявил Мей.
При этом специалист призвал не спешить с выводами: обнаруженное отклонение необязательно означает, что за известными помещениями скрывается коридор или ещё одна комната.
Одна из наиболее интригующих версий связывает возможное пространство с Нефертити. Археолог считает эту гипотезу заслуживающей дальнейшего изучения, но подчёркивает, что свидетельств нахождения усыпальницы царицы именно за стеной KV62 сейчас нет.
Если исследования продолжатся, вмешательство в древний памятник, по мнению Мея, должно быть минимальным и проходить под контролем египетских учреждений. Учёным предстоит проверить аномалию, не подвергая сохранность гробницы лишнему риску.
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