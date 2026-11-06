Основатель религиозной секты Good News International Church Пол Маккензи получил 200 лет тюрьмы за гибель 191 человека, среди которых были 190 детей. Проповедник убеждал последователей отказываться от пищи ради «встречи с Иисусом Христом», а его сообщники следили за соблюдением смертельных предписаний. Приговор 6 ноября вынес Высокий суд кенийского города Момбаса, сообщает Reuters.

Судья Диана Каведза назначила Маккензи два последовательных срока по 100 лет. Первый связан с гибелью 183 человек от истощения, второй — с убийством ещё восьми детей, погибших в результате непосредственного физического насилия. Вместе с проповедником наказание получили 28 участников его организации. В зависимости от степени причастности к преступлениям им назначили от 10 до 160 лет заключения.

Следствие установило, что Маккензи превратил религиозную общину в закрытую систему, где отказ от еды считался необходимым условием для попадания в рай. Последователей переселяли в отдалённые районы леса Шакахола на юго-востоке Кении, изолировали от внешнего мира и убеждали отказаться от медицинской помощи. Голодание проходило по установленной проповедником иерархии: первыми должны были умереть дети, затем молодёжь, женщины и мужчины.

Особую роль в преступной схеме играли приближённые Маккензи. Они контролировали членов общины, препятствовали попыткам получить пищу и покинуть поселение. По материалам дела, неповиновавшихся избивали, удерживали силой и подвергали другим формам насилия. Родители, подчинявшиеся требованиям религиозного лидера, также заставляли собственных детей голодать.

О существовании массовых захоронений стало известно в апреле 2023 года. Полицейские обнаружили в лесу Шакахола десятки неглубоких могил, после чего начались масштабные поисковые работы. Впоследствии следователи извлекли останки более 400 погибших. Проведённые экспертизы подтвердили, что многие жертвы умерли от истощения, однако часть людей погибла насильственной смертью.

Расследование продолжалось несколько лет. В ходе судебного процесса обвинение представило показания более 120 свидетелей, результаты вскрытий, генетических исследований и другие доказательства. Ещё 19 октября суд признал Маккензи и его сообщников виновными по 191 эпизоду убийства, а 6 ноября определил окончательное наказание. Сам проповедник отрицал, что принуждал верующих к голоданию. Его защита намерена обжаловать приговор.

При этом нынешний процесс охватывает лишь часть смертей, связанных с деятельностью секты. В отношении Маккензи продолжаются отдельные разбирательства по другим эпизодам, включая обвинения в терроризме и непредумышленном убийстве.

Ранее прокуратура Кении потребовала назначить Полу Маккензи смертную казнь за массовое убийство последователей секты, а остальных фигурантов дела отправить на пожизненное заключение. С таким ходатайством обвинение выступило 3 ноября. Представители прокуратуры настаивали, что масштаб преступлений и количество погибших детей требуют максимально сурового наказания. Для одного из участников секты, признавшего вину и сотрудничавшего со следствием, предлагалось предусмотреть особые условия отбывания срока.