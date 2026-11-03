Прокуратура Кении потребовала смертной казни для проповедника Пола Маккензи, признанного виновным в убийстве 191 человека, среди которых 190 детей. Лидер религиозной секты заставлял последователей голодать ради якобы встречи с Иисусом Христом. Об этом сообщает издание The Eastleigh Voice.

С требованием о высшей мере наказания в Высоком суде Момбасы выступил заместитель генерального прокурора Джами Ямина. По его словам, тяжесть преступлений и количество погибших оправдывают максимально суровый приговор.

Ещё 27 участников секты обвинение предложило отправить в тюрьму пожизненно. Если суд не согласится с таким наказанием, прокуратура настаивает на последовательном назначении сроков за каждый эпизод убийства.

Отдельное решение предлагается принять в отношении Эноса Аманьи Нгалы, который признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Для него предусмотрена специальная программа реабилитации продолжительностью от 24 до 30 месяцев с учётом предложенного ранее 11-летнего срока заключения и уже проведённого под стражей времени.

Маккензи возглавлял религиозную организацию Good News International Church. Следствие установило, что он убеждал верующих отказываться от пищи ради попадания в рай. Детей заставляли голодать первыми, а сообщники проповедника контролировали членов общины и препятствовали попыткам покинуть поселение.

Масштабы трагедии раскрылись весной 2023 года, когда в лесу Шакахола на юго-востоке Кении обнаружили массовые захоронения. Впоследствии следователи извлекли останки более 400 человек. Многие умерли от истощения, у некоторых обнаружили признаки насильственной смерти.

19 октября суд признал Маккензи и ещё 28 человек виновными по 191 эпизоду убийства. При этом нынешнее разбирательство охватывает лишь часть жертв, обнаруженных в Шакахоле. Окончательное решение о наказании всех 29 осуждённых судья Диана Каведза должна огласить 6 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о признании Пола Маккензи виновным в массовом убийстве последователей секты. 19 октября кенийский суд установил, что проповедник организовал систему принудительного голодания, жертвами которой стали преимущественно дети. Вместе с ним виновными признали ещё 28 человек.