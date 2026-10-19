Проповедника в Кении признали виновным в убийстве почти 200 человек

В Кении суд признал проповедника Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека, среди которых оказались 190 детей. Лидер религиозной секты убеждал последователей отказываться от пищи ради встречи с Иисусом Христом. Решение 19 октября вынес Высокий суд города Момбаса. Об этом пишет People Daily.

Вместе с Маккензи виновными признали и около 30 его сообщников. По данным следствия, они участвовали в организации смертельных голодовок, контролировали членов общины и препятствовали попыткам нарушить установленные правила.

Проповедник возглавлял организацию Good News International Church. Он утверждал, что отказ от еды позволит верующим быстрее попасть в рай. При этом детей заставляли голодать первыми, а взрослые, находившиеся под влиянием религиозного лидера, нередко сами принуждали к этому своих сыновей и дочерей.

Масштабы трагедии стали известны весной 2023 года, когда полицейские обнаружили массовые захоронения в лесу Шакахола на юго-востоке страны. Впоследствии из земли извлекли останки более 400 человек. Экспертизы показали, что многие погибшие умерли от истощения, однако в отдельных случаях следователи обнаружили признаки насильственной смерти.

Расследование продолжалось более трёх лет. В ходе судебного разбирательства обвинение представило показания свыше 120 свидетелей, а также результаты медицинских экспертиз. Маккензи отрицал свою причастность к убийствам.

Суд установил, что проповедник использовал религиозные убеждения для подчинения последователей и организации смертельных голодовок. При этом нынешний вердикт касается только 191 погибшего, несмотря на значительно большее число обнаруженных тел.

Оглашение наказания назначено на 6 ноября. Помимо убийств, Маккензи проходит по отдельным делам о терроризме и других преступлениях, связанных с деятельностью секты.

Первые сообщения о массовой гибели последователей Пола Маккензи появились в апреле 2023 года. Тогда в лесу Шакахола обнаружили десятки тел людей, которых проповедник убеждал голодать ради вечной жизни. Во время первоначальных поисков полицейские нашли 58 предполагаемых могил, а в одном из домов — четверых погибших и 11 живых членов общины, ожидавших конца света.