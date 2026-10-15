200 млрд евро как рычаг: Профессор оценил шансы Трампа убедить ЕС разморозить активы РФ

Евросоюз вряд ли согласится разморозить российские активы и передать часть средств под управление США, несмотря на инициативу администрации главы Штатов Дональда Трампа. Европейские власти рассматривают заблокированные резервы как важный инструмент давления на Москву. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Ткаченко считает, что Брюссель не намерен отказываться от одного из последних серьёзных инструментов воздействия на Россию. По его оценке, возможности санкционного давления постепенно исчерпываются, тогда как заблокированные финансовые ресурсы сохраняют политическое значение.

«При этом 200 миллиардов евро — это совершенно серьёзная сумма», — подчеркнул политолог.

Специалист также усомнился в возможности пересмотра европейской позиции при нынешнем руководстве Евросоюза. По его мнению, ситуация способна измениться лишь после прихода нового поколения политиков, готовых иначе выстраивать отношения с Москвой.

Большую часть российских государственных резервов западные страны заморозили в 2022 году. Значительный объём средств размещён в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее Life.ru сообщал об обострении разногласий в Европе вокруг судьбы замороженных российских средств. Великобритания и Польша призвали Евросоюз ускорить принятие решения об их использовании. При этом Бельгия опасается финансовых последствий и судебных разбирательств, поскольку именно на её территории хранится основная часть заблокированных резервов.