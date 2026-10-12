2015-й возвращается? World Aquatics готова провести чемпионат мира в России

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics готова рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но только в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин после телефонного разговора с главой организации Хусейном Аль-Мусалламом.

По словам российского спортивного функционера, его собеседник обозначил конкретные требования к выбору площадки для турнира. Казань, где в 2015 году прошёл первый в истории чемпионат мира по водным видам спорта в России, в число потенциальных претендентов не вошла. Руководство World Aquatics не заинтересовано в возвращении в один и тот же город несколько раз за сравнительно небольшой промежуток времени.

Отдельно Мазепин затронул проблему спортивной инфраструктуры. Сейчас федерация работает в «Лужниках», однако её председатель рассчитывает на появление собственного комплекса для водных дисциплин.

«Но хотелось бы, чтобы у ФВВСР появился собственный специализированный дворец», — отметил он.

Глава организации напомнил, что в стране уже существуют отдельные арены для бокса, самбо, хоккея и гимнастики. При этом представители водных видов спорта разыгрывают на Олимпийских играх значительно больше наград, чем многие другие дисциплины. В частности, на соревнованиях в Лос-Анджелесе в 2028 году им отведено 55 комплектов медалей.

В сентябре Life.ru рассказывал об успешном выступлении российских пловцов на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Национальная команда завоевала семь наград, включая четыре золотые и три серебряные, и возглавила общий медальный зачёт.