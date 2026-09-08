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Опубликовано 8 сентября, 09:57

Завоевавшие семь медалей ЧМ по плаванию россияне вернулись домой

Сборная России по плаванию, которая завоевала семь медалей на первенстве мира в аргентинском Санта-Фе, вернулась в Москву. Спортсменов встретили в аэропорту Домодедово.

Видео © Telegram/РЕН ТВ|Новости

«Нам удалось выиграть и показать самые высокие результаты. Даже в неполной комплектации состава мы смогли занять первое общее командное место», — рассказал «Рен-ТВ» старший тренер команды Кирилл Беляев.

Он отметил, что российские пловцы уже выступали на первенстве Европы с флагом и гимном. По словам наставника, команда продолжает добиваться высоких результатов даже при неполном составе. Одним из победителей турнира стал Александр Филипец. Он выиграл смешанную эстафету и поблагодарил команду за успешное выступление.

Россиянка Штатнова забрала золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
Россиянка Штатнова забрала золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Напомним, на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде в аргентинском Санта-Фе сборная России заняла первое место в медальном зачёте. Спортсмены завоевали семь наград — четыре золотые и три серебряные. Победителями стали Ксения Мишарина на дистанции 7,5 километра, Алан Носов и Кира Гусева на пятикилометровых заплывах, а также российская команда в смешанной эстафете 4×1500 метров. Второй стала Венгрия, третьими — США.

Российские юниоры в августе также успешно выступили на чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Захар Трофимов выиграл сольную произвольную программу, а ранее российские спортсменки стали первыми в акробатической дисциплине. На соревнованиях команда выступала с флагом и гимном России. Подробнее — в материале Life.ru.

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Обложка © Telegram/РЕН ТВ|Новости

Николь Вербер
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