Завоевавшие семь медалей ЧМ по плаванию россияне вернулись домой

Сборная России по плаванию, которая завоевала семь медалей на первенстве мира в аргентинском Санта-Фе, вернулась в Москву. Спортсменов встретили в аэропорту Домодедово.

«Нам удалось выиграть и показать самые высокие результаты. Даже в неполной комплектации состава мы смогли занять первое общее командное место», — рассказал «Рен-ТВ» старший тренер команды Кирилл Беляев.

Он отметил, что российские пловцы уже выступали на первенстве Европы с флагом и гимном. По словам наставника, команда продолжает добиваться высоких результатов даже при неполном составе. Одним из победителей турнира стал Александр Филипец. Он выиграл смешанную эстафету и поблагодарил команду за успешное выступление.

Напомним, на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде в аргентинском Санта-Фе сборная России заняла первое место в медальном зачёте. Спортсмены завоевали семь наград — четыре золотые и три серебряные. Победителями стали Ксения Мишарина на дистанции 7,5 километра, Алан Носов и Кира Гусева на пятикилометровых заплывах, а также российская команда в смешанной эстафете 4×1500 метров. Второй стала Венгрия, третьими — США.

Российские юниоры в августе также успешно выступили на чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Захар Трофимов выиграл сольную произвольную программу, а ранее российские спортсменки стали первыми в акробатической дисциплине. На соревнованиях команда выступала с флагом и гимном России. Подробнее — в материале Life.ru.