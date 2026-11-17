В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего подозреваемого в нападении с ножом на посетителя вечера памяти рэпера Lil Peep возле ДК имени Газа. Молодого человека обнаружили вечером 16 ноября на Боровой улице, спустя сутки после конфликта, в котором 22-летний москвич получил тяжёлые ранения живота.

По информации 78.ru, причиной поножовщины стала ссора из-за девушки. Во время выяснения отношений предполагаемый нападавший несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Инцидент произошёл 15 ноября возле Дворца культуры имени И. И. Газа на проспекте Стачек.

Истекающего кровью пострадавшего обнаружили в баре на первом этаже здания. Молодого человека с многочисленными ранами брюшной полости экстренно госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжёлое.

В тот вечер в ДК проходило мероприятие, посвящённое памяти американского исполнителя Lil Peep. После случившегося организаторы досрочно завершили встречу. Один из них оказал раненому первую помощь, перевязав повреждения шарфом, и вызвал скорую.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.