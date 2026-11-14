Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы
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Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.
По информации столичного СК, на теле погибшей обнаружили следы ножевых ранений. Обстоятельства её смерти пока не установлены.
Следователи проводят осмотр квартиры и собирают необходимые материалы. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по г. Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Специалистам предстоит установить причины смерти девушки, а также выяснить, при каких обстоятельствах она получила смертельные ранения.
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