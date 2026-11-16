Мужчину ранили ножом на вечере памяти рэпера Lil Peep в Петербурге
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В Санкт-Петербурге вечер памяти американского рэпера Lil Peep закончился нападением с ножом. Один из участников мероприятия получил три ранения, после чего его госпитализировали. Предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия, сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошёл 15 ноября у Дворца культуры и техники имени И. И. Газа на проспекте Стачек. В здании проходило мероприятие, посвящённое девятой годовщине смерти музыканта. Между двумя участниками вечера возник конфликт. Во время ссоры один из молодых людей достал нож и нанёс другому несколько ударов. Причины разногласий пока неизвестны.
Нападение произошло на улице возле ДК. Несмотря на ранения, пострадавший самостоятельно вернулся в здание и сел на скамейку на первом этаже. Окружающие пытались оказать ему первую помощь до прибытия медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Сведения о тяжести его состояния пока не уточняются. Подозреваемый успел скрыться. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность нападавшего.
Американский рэпер Lil Peep, настоящее имя которого Густав Ар. Он умер 16 ноября в автобусе перед концертом в Нью-Йорке в возрасте 21 года. Музыкант получил известность благодаря сочетанию эмо-рока и хип-хопа. В 2019 году в свет вышел второй посмертный альбом рэпера Lil Peep. Поклонники всё ещё продолжают устраивать памятные мероприятия.