В Санкт-Петербурге вечер памяти американского рэпера Lil Peep закончился нападением с ножом. Один из участников мероприятия получил три ранения, после чего его госпитализировали. Предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия, сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошёл 15 ноября у Дворца культуры и техники имени И. И. Газа на проспекте Стачек. В здании проходило мероприятие, посвящённое девятой годовщине смерти музыканта. Между двумя участниками вечера возник конфликт. Во время ссоры один из молодых людей достал нож и нанёс другому несколько ударов. Причины разногласий пока неизвестны.

Нападение произошло на улице возле ДК. Несмотря на ранения, пострадавший самостоятельно вернулся в здание и сел на скамейку на первом этаже. Окружающие пытались оказать ему первую помощь до прибытия медиков. Пострадавшего доставили в больницу. Сведения о тяжести его состояния пока не уточняются. Подозреваемый успел скрыться. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность нападавшего.