21-летняя девушка убила подругу-школьницу у ночного клуба в Абакане

В Абакане 16-летняя девушка погибла в результате конфликта возле ночного клуба. В её убийстве обвиняют 21-летнюю жительницу Усть-Абаканского района, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Допрос подозреваемой. Видео © Telegram / СК по Красноярскому краю и Хакасии

По версии следствия, ссора между приятельницами произошла ночью 16 октября. Обвиняемая ударила несовершеннолетнюю ножом в грудь. Девушка скончалась на месте. Убийцу задержали и предъявили ей обвинение. По данным Следственного комитета, на допросе она признала вину.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении обвиняемой под стражу. О принятом решении в сообщении ведомства не говорится. По делу назначены судебные экспертизы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и собирать доказательства.

Ранее в Курской области 31-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы и шестилетней дочери. Инцидент произошёл вечером 15 октября в посёлке Озёрский. Во время конфликта мужчина нанёс ножевые ранения своей сожительнице и ребёнку. Обе пострадавшие были госпитализированы. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.