В Курской области мужчина пытался убить сожительницу и шестилетнюю дочь

В Курской области 31-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы и шестилетней дочери. Уголовное дело возбуждено после нападения с ножом в Пристенском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 15 октября в посёлке Озёрский. Во время конфликта мужчина нанёс ножевые ранения своей сожительнице и ребёнку. Обе пострадавшие были госпитализированы. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали при взаимодействии следователей с сотрудниками полиции. В СК сообщили, что намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования, и назначили экспертизы. Также допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Действия мужчины расследуют как покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего.

Ранее в Башкирии 31-летняя женщина ударила ножом в грудь 37-летнего сожителя после ссоры из-за продажи старого трактора. По данным полиции, в день происшествия пьяный мужчина начал размахивать кулаками, женщина вышла во двор и взяла нож в гараже, а когда сожитель последовал за ней с трёхколёсным велосипедом, ударила его в грудь.