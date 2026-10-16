Убийцу медсестры из Оренбурга арестовали прямо в больнице

В Оренбурге суд прямо в больнице заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве медсестры, которая ранее пропала без вести. Фигурантка уголовного дела останется под арестом до 11 декабря, сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда.

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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря», — сообщили в суде.