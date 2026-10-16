Убийцу медсестры из Оренбурга арестовали прямо в больнице
Венера (слава) и Лилия. Обложка © Mash
В Оренбурге суд прямо в больнице заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве медсестры, которая ранее пропала без вести. Фигурантка уголовного дела останется под арестом до 11 декабря, сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда.
Фото © Суды общей юрисдикции Оренбургской области
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря», — сообщили в суде.
Судебное заседание прошло в выездном формате непосредственно в медицинском учреждении, где сейчас находится обвиняемая. Ранее следователи установили, что женщина, вероятно, пыталась покончить с собой после совершения предполагаемого преступления. Именно с такими повреждениями её обнаружили правоохранители.
Life.ru напоминает, что погибшей оказалась 47-летняя медсестра Венера Юлдашева, которая около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. Незадолго до исчезновения женщина сняла со счёта крупную сумму денег. Кроме того, 15 октября Следственный комитет сообщил, что обвиняемая после предполагаемого убийства сама причинила себе ножевые ранения.