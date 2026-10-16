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Регион
Опубликовано 16 октября, 15:34

Убийцу медсестры из Оренбурга арестовали прямо в больнице

Венера (слава) и Лилия. Обложка © Mash

Венера (слава) и Лилия. Обложка © Mash

В Оренбурге суд прямо в больнице заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве медсестры, которая ранее пропала без вести. Фигурантка уголовного дела останется под арестом до 11 декабря, сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда.

Фото © Суды общей юрисдикции Оренбургской области

Фото © Суды общей юрисдикции Оренбургской области

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря», — сообщили в суде.

Судебное заседание прошло в выездном формате непосредственно в медицинском учреждении, где сейчас находится обвиняемая. Ранее следователи установили, что женщина, вероятно, пыталась покончить с собой после совершения предполагаемого преступления. Именно с такими повреждениями её обнаружили правоохранители.

У подозреваемой в убийстве медсестры в Оренбурге нашли долги на 550 тысяч рублей
У подозреваемой в убийстве медсестры в Оренбурге нашли долги на 550 тысяч рублей

Life.ru напоминает, что погибшей оказалась 47-летняя медсестра Венера Юлдашева, которая около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. Незадолго до исчезновения женщина сняла со счёта крупную сумму денег. Кроме того, 15 октября Следственный комитет сообщил, что обвиняемая после предполагаемого убийства сама причинила себе ножевые ранения.

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Андрей Бражников
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