У подозреваемой в убийстве медсестры в Оренбурге нашли 550 тысяч рублей долгов

У 53-летней Лилии, подозреваемой в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой в Оренбурге, накопилось около 550 тысяч рублей долгов по кредитам. По данным SHOT, предварительным мотивом преступления следствие считает корысть.

Убитая и подозреваемая медсёстры. Фото © SHOT

В июне 2024 года на имущество Лилии накладывали арест. При этом незадолго до своего исчезновения 47-летняя Венера сняла со счёта крупную сумму денег. Связь между этими средствами и убийством официально пока не раскрывалась.

Женщины работали в одной больнице. По информации SHOT, Лилия числилась там с 2020 года, а Венера — с 2022-го.

Венера пропала 9 октября. Её искали несколько дней правоохранители и волонтёры, а 13 октября тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в погребе частного дома. Незадолго до исчезновения она сняла крупную сумму.

По уточнённым данным SHOT, после произошедшего Лилия ушла к себе домой. Там её обнаружили полицейские с ножевыми ранениями.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить судьбу денег, снятых Венерой перед исчезновением.