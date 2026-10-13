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Опубликовано 13 октября, 10:33

Знакомый рассказал о долгах обвиняемого в убийстве предпринимательницы Церетели

Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Теймураз Гогиашвили, которого арестовали по делу об убийстве предпринимательницы Елены Церетели и её дочери, часто занимал деньги у знакомых. Об этом рассказал РИА «Новости» его приятель.

По словам собеседника агентства, мужчина регулярно обращался к друзьям за финансовой помощью.

«Он нередко просил и брал деньги в долг у знакомых. Но, насколько помню, возвращал», — сказал он.

Гогиашвили арестовали по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. С мужчины пытаются взыскать свыше 42,8 миллиона рублей — такой иск к нему подало оборонное предприятие.

Обвиняемый в убийстве Церетели пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу
Обвиняемый в убийстве Церетели пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу

Напомним, тело предпринимательницы нашли 3 октября в квартире дома на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в расправе задержали её сожителя — его поймали в Воронежской области. В гараже мужчины обнаружили тело дочери погибшей, а также оружие и боеприпасы. Задержанный признался в обоих убийствах. Сначала он расправился с 19-летней девушкой в гараже, а уже потом убил её мать.

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Вероника Бакумченко
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