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Регион
Опубликовано 5 октября, 19:03

Обвиняемый в убийстве Церетели пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу

Следователи готовят материалы для назначения психолого-психиатрической судебной экспертизы Теймуразу Гогиашвили, обвиняемому в двойном убийстве в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Теймураз Гогиашвили. Фото © Life.ru

Теймураз Гогиашвили. Фото © Life.ru

«В настоящее время следователями готовятся материалы для назначения в отношении него психолого-психиатрической судебной экспертизы», — уточнили в ведомстве.

С участием обвиняемого уже провели проверку показаний на месте. Следственные действия проходили в квартире на Жулебинском бульваре и гараже в Новой Москве, где обнаружили тело дочери Церетели.

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Напомним, 47-летний Теймураз Гогиашвили убил в московской квартире сожительницу Елену Церетели и прокрутил её тело через мясорубку. После этого он скрылся, забрав ценные вещи убитой. С дочерью погибшей от первого брака мужчина также расправился, заманив девушку в гараж. Поймать преступника удалось в Воронежской области. Сейчас его доставили в столицу. Гогиашвили взят под арест как минимум до 3 декабря.

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Обложка © Life.ru

Татьяна Миссуми
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