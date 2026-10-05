Обвиняемый в убийстве Церетели пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу

Следователи готовят материалы для назначения психолого-психиатрической судебной экспертизы Теймуразу Гогиашвили, обвиняемому в двойном убийстве в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Теймураз Гогиашвили. Фото © Life.ru

«В настоящее время следователями готовятся материалы для назначения в отношении него психолого-психиатрической судебной экспертизы», — уточнили в ведомстве.

С участием обвиняемого уже провели проверку показаний на месте. Следственные действия проходили в квартире на Жулебинском бульваре и гараже в Новой Москве, где обнаружили тело дочери Церетели.